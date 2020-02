Google Stadia erhält drei zeitlich befristete Exklusivspiele

Google kündigte letzte Woche an, dass in den kommenden Monaten fünf weitere Multiplattform-Titel in ihrem Stadia-Rechenzentrum bereitstehen werden. Drei davon werden für einen nicht näher bestimmten Zeitraum exklusiv auf der Cloud-basierten Plattform zur Verfügung stehen. Unter den Games befindet sich kein AAA-Titel, doch deshalb müssen Fans nicht unbedingt traurig sein. Allerdings hat keines dieser Spiele ein festgelegtes Erscheinungsdatum erhalten.

Serious Sam Collection ist das einzige Game, das bereits auf anderen Plattformen verfügbar ist. Wie ihr vielleicht wisst, umfasst die Sammlung Serious Sam HD: The First Encounter, die Titel Serious Sam HD: The Second Encounter und Serious Sam 3: BFE, sowie die beiden Erweiterungen The Legend of the Beast und Jewel of the Nile. Neben dieser Steroiden-Erfahrung eines First-Person-Shooters dürfen sich Stadia-Pro-Abonnenten auf Panzer Dragoon: Remake freuen, die überarbeitete Version des Retro-Shooters mit verbesserten Grafiken und moderner Steuerung (allerdings erscheint der Titel zuerst auf der Nintendo Switch).

You watching Werben

Lost Words: Beyond the Page ist ein Mix aus klassischem Adventure und 2D-Plattformer mit einem interessanten Kniff. Wir hatten bereits die Gelegenheit, uns näher mit dem Spiel auseinanderzusetzen und können euch kommentiertes Gameplay aus der letzten E3 2019 anbieten. Das narrative, atmosphärische Rätselspiel, das aus den Wörtern auf den Seiten eines von Rhianna Pratchett geschriebenen Tagebuchs besteht, dürfte vor allem für junge Spieler etwas sein.

You watching Werben

Herringbone Games beschreibt Stacks on Stacks (on Stacks) als ein verrücktes 3D-Physikspiel in farbenfrohen, kugelförmigen Welten. Die Spielregeln unter Kontrolle zu bekommen ist nur die erste Herausforderung des Games, da wir unsere Türme auch gegen verrückte Feinde verteidigen müssen.

You watching Werben

Spitlings ist ein Multiplayer-Arcade-Spiel für Retro-Fans. Bis zu vier Spieler kooperieren in 100 Level, aber falls auch nur einer von ihnen versagt, müssen alle ganz von vorne anfangen. Schaut euch den Trailer dazu an.