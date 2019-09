Google knüpft euch keine Multiplayer-Gebühren bei Online-Spielen ab

Google Stadia wird in knapp zwei Monaten veröffentlicht und Deutschland ist trotz seiner Netzabdeckung eines der ersten Länder der Welt, in denen der Online-Service live gehen wird. Wir werden also schon bald sehen, was Google in puncto Gaming zu bieten hat und ob sie die Versprechen von Instant-Games-Streaming in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde halten werden.

Für diesen Dienst ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, schließlich finanziert sich die Technik nicht umsonst. Wie wir im aktuellen StadiaCast vom Google-Vizepräsident und Head of Product John Justice erfahren haben, brauchen sich Kunden nicht auf versteckte Kosten im Online-Gaming einstellen. Der Zugriff auf Online-Funktionen ist im Abo inbegriffen.

Bei Spielen auf der Konsole ist das ein ständiges Thema, da sich Sony, Xbox und Nintendo die Server von ihren Kunden bezahlen lassen und entsprechende Gebühren in Form von Premium-Mitgliedschaften erheben. Bei Stadia soll das Online-Spielen nichts weiter kosten, auch in der irgendwann 2020 startenden kostenlosen Mitgliedschaft nicht - damit werden Datenmengen übertragen, die ein Spielerlebnis in 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde ermöglichen.