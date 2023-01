Google hat jetzt ein The Last of Us Easter Egg

HQ

Es scheint, dass die Cordyceps-Pandemie auch die Google-Suche infiziert hat, denn wenn Sie gerade auf die Startseite der Suchmaschine gehen, können Sie überall auf Ihrem Monitor Ranken und Pilze finden.

Keine Sorge, diese Infektion wird auf Ihrem Computer nicht länger dauern, als Sie möchten, aber wenn Sie The Last of Us jetzt auf einer neuen Google-Seite suchen, werden Sie einen roten Pilz am unteren Bildschirmrand sehen.

Wenn Sie darauf klicken, beginnt die Infektion, und je mehr Sie klicken, desto schlimmer wird es und erreicht schließlich den Punkt, an dem Sie keines der Ergebnisse auf der Seite sehen können.

Dieses hübsche Osterei zeigt nur, wie einflussreich The Last of Us wird, da immer mehr Episoden veröffentlicht werden. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Show hinter uns, und es scheint immer noch alles zu sein, worüber man spricht, wenn es um Fernsehen geht.

Hast du The Last of Us schon gesehen? Lassen Sie uns wissen, was Sie denken.