Goodbye Volcano High hat ein Veröffentlichungsdatum

Das Abenteuerspiel Goodbye Volcano High des kanadischen Indie-Entwicklers Ko_Op hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum. Das scheinbar sehr originelle Spiel, das einer Reihe anthropomorpher Dinosauriercharaktere - von denen einer nicht-binär ist - durch ihr letztes Jahr an der High School folgt, wird am 15. Juni für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

Goodbye Volcano High wurde erstmals auf Sonys Future of Games-Event für PlayStation 5 am 11. Juni 2020 angekündigt und sollte dann 2021 veröffentlicht werden. Es gab dann nicht nur eine, sondern zwei Verzögerungen, zuerst auf 2022 und dann auf 2023, aber jetzt sieht es so aus, als würde es keine Verzögerungen mehr für Ko_Ops hoffentlich unterhaltsames Abenteuer geben.