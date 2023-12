Gonzo wird bei den The Game Awards einen Preis üben

HQ

Geoff Keighley hat damit begonnen, einige interessante Namen zu enthüllen, die später in dieser Woche bei den Game Awards anwesend sein werden, um die nominierten Spiele und Entwickler auszuzeichnen.

Eine dieser ikonischen Persönlichkeiten, die anwesend sein wird, ist Gonzo von den Muppets, der auftritt, um einen Preis für eine unbestimmte Kategorie zu verleihen.

Darüber hinaus wurde uns gesagt, dass der Preis für die beste Leistung im letzten Jahr von Christopher Judge (Kratos) überreicht wird, was bedeutet, dass Sony Santa Monica in diesem Jahr zwar nicht für einen Preis nominiert ist, aber in irgendeiner Form auf der Messe präsent sein wird.

Die Game Awards beginnen am Freitag, den 8. Dezember, um 00:30 Uhr GMT / 1:30 Uhr MEZ. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden bei eurem lokalen Gamereactor, um alle Neuigkeiten und Trailer von diesem Event zu erhalten.