Goldstatus für Ori and the Will of the Wisps, keine weiteren Verzögerungen

Ori and the Blind Forest war ein Abenteuer, das viele Spieler überraschen konnte. Der Titel war fordernd, erzählte eine berührende Geschichte und konnte visuell ein regelrechtes Spektakel auf den Bildschirm zaubern. Nach vielen Verzögerungen und langer Produktion freut sich der österreichische Entwickler Mooneye Studios nun auf Twitter über die Fertigstellung des Nachfolgespiels Ori and the Will of the Wisps. Das Spiel wird ab 11. März für PC und Xbox One bereitstehen und es werden keine weiteren Verzögerungen erwartet, da die Release-Version des Plattformers bereits in den Druck gegangen ist.

