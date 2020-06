Heute Abend ist ein besonderer Tag für Sucker Punch, denn ihr nächstes Actionspiel Ghost of Tsushima ist heute offiziell fertiggestellt worden. Die Infamous-Entwickler haben dem Spiel den Goldstatus verliehen und eine druckfertige Version hergestellt, die Publisher Sony nun an Zwischenhändler weiterverteilt. Am 17. Juli werden wir die Früchte dieser Arbeit selbst erleben, denn in knapp einem Monat werden wir das PS4-Exklusivspiel endlich selbst erlauben.

