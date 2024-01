HQ

Bald ist es an der Zeit, die Speisekarte im Sushi-Restaurant von Dave the Diver zu erweitern. Das Spiel wird einen Gastauftritt von Godzilla, der beliebtesten Eidechse, haben. Was genau das für den Taucher bedeuten wird, werden wir im Mai dieses Jahres sehen. Das Spiel hat wahrscheinlich die meisten Leute überrascht, als es letzten Sommer veröffentlicht wurde und einhellig gelobt wurde, und während des laufenden Sony-Streams haben wir gerade den Trailer unten gesehen.