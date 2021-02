Godfall: Primal-Ausrüstung bereitet euch auf kommende Herausforderungen vor

You're watching Werben

Godfall war nicht das erhoffte Actionspiel, das dem Remake von Demon's Souls zum Start der Playstation 5 die Stirn bieten konnte, doch Counterplay Games und Gearbox lassen den Titel nicht so schnell zurück. Bevor wir uns mit der ersten kostenpflichtigen Erweiterung beschäftigen können, die für später in diesem Jahr geplant ist, dürfen die Spieler, die ausgiebig für das End-Game gegrindet haben, mit einem kostenlosen Update rechnen.

Auf dem Epic Games Showcase haben wir letzte Woche einen Blick auf die geplanten Inhalte und Überarbeitungen werfen können. Nach Erreichen der Level-Obergrenze könnt ihr ab sofort weiter aufsteigen und spezielle Kräfte/Boni freischalten. Der Turm der Herausforderungen wurde umfangreich angepasst und bietet nun zum Beispiel verschiedene Mali, die die Qualität eurer gefundenen Beute erhöhen. In dieser Arena werdet ihr eine neue Kategorie von Items finden, die sogenannten Primals, die gegenüber der regulären Beute viele Vorteile aufweisen. Eine vollständige Liste mit weiteren Details und einer langen Liste an Fehlerbehebungen findet ihr an dieser Stelle.