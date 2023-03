God of War: Ragnarök's Tyr ist vielleicht nicht fertig

HQ

Kratos' Saga ist vorbei. Nun, seine Saga, die durch Midgard und das nordische Pantheon der Götter wütet, ist es zumindest. Jetzt, da God of War: Ragnarök diesen Bogen der Geschichte von Ghost of Sparta gestartet und abgeschlossen hat, haben sich viele gefragt, was als nächstes für den God of War kommt. Glücklicherweise gibt es viele verschiedene Wege, die nach dem Abschluss von Ragnarök erkundet werden können, und einer, von dem wir wahrscheinlich nicht erwartet haben, dass er sich um Tyr drehen könnte.

Ben Prendergast, der Synchronsprecher hinter Tyr, hat auf der diesjährigen PAX East erklärt, dass es noch mehr für die Figur gibt. Wie von Shark Games berichtet, hier ist, was Prendergast den Fans während eines retrospektiven Panels erzählte.

"Alles, was ich sagen werde, ist das - es ist nicht das letzte, was du von Tyr gesehen hast."

Prendergast fügte dann hinzu, dass er "ein wenig weiß, aber nicht viel weiß", also ob sich dieser Kommentar auf ein Tyr-Spin-off oder nur auf eine andere Rolle im nächsten God of War-Spiel bezieht, bleibt sehr unklar.

Wärst du an einem God of War Tyr-Spin-off interessiert? Immerhin ist er der Kriegsgott des nordischen Pantheons, also wäre es passend.