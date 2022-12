God of War: Ragnarök-Entwickler enthüllen letztes Videotagebuch

HQ

Sony Santa Monica, das Studio hinter God of War: Ragnarok, hat sein letztes Entwicklertagebuch veröffentlicht, das in erster Linie den Fans und denjenigen gewidmet ist, die das Spiel gespielt haben. God of War: Ragnarok hat seit seiner Veröffentlichung viel Lob erhalten, und das Team hinter dem Spiel hat das zur Kenntnis genommen.

In diesem letzten Blick hinter die Kulissen des Spiels dankt Sony Santa Monica denjenigen, die God of War seit seinem Soft-Reboot im Jahr 2018 unterstützt haben. Im gesamten Video gibt es viele Clips von Streamern, die das Spiel spielen und die Arbeit loben, die darin steckt.

Viele Grafiken werden auch im Entwicklertagebuch von Sony Santa Monica gezeigt, da das Team denjenigen dankt, die seit Beginn der Serie viel Begeisterung gezeigt haben. Insgesamt gibt das Team den Entwicklertagebüchern von God of War: Ragnarok einen gesunden Abschied, aber für diejenigen, die das Spiel immer noch genießen, scheint die Arbeit der Entwickler noch nicht abgeschlossen zu sein.