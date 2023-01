God of War: Ragnarök nimmt den ersten Platz für die erste Woche des Box-Verkaufs in Großbritannien ein

HQ

Es ist ein neues Jahr und jetzt, da wir in der zweiten Woche des Jahres 2023 sind, wurden die britischen Boxverkäufe für die erste Januarwoche bekannt gegeben. Die UK Interactive Entertainment Organisation (UKIE) hat die Top-40-Spiele enthüllt , die die physischen Verkaufscharts für die Woche zum 7. Januar bildeten, und nach seinem beeindruckenden Start im November sein God of War: Ragnarök, das sich weiterhin auszeichnet und den Top-Slot eingenommen hat.

Das Spiel befindet sich über dem zweitplatzierten FIFA 23 und dem drittplatzierten Call of Duty: Modern Warfare II, wobei die Top Ten dann ein Nintendo-Lockout sind. Die Positionen 4-10 belegen Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Violet, Nintendo Switch Sports, Pokémon Scarlet, Animal Crossing: New Horizons, Minecraft und schließlich New Super Mario Bros. U Deluxe.

Da es seit einigen Wochen keine signifikante Veröffentlichung gegeben hat, gibt es keine neuen Einträge, die man beachten sollte.

Hast du eines der Spiele gespielt, die die Top-Ten-Liste bilden?