God of War: Ragnarök kommt zwei Wochen früher in den Handel und Cory Barlog explodiert vor Wut

Die Tage vor einer großen Veröffentlichung sind immer entscheidend in Bezug auf Sicherheit und Geheimhaltung, aber in diesem Fall ist die Kette gescheitert, und mit dem am meisten erwarteten Titel dieses Monats für Fans: God of War: Ragnarök.

Es war tatsächlich der eigene Direktor des Spiels, Cory Barlog, der auf seinem Twitter-Account postete, dass ein Einzelhändler 10 Tage vor seiner offiziellen Veröffentlichung am 9. November mehrere Exemplare des Spiels zum Verkauf angeboten hatte, und das hat den Entwickler vor Wut explodieren lassen.

"Sorry an alle, dass ihr den Spoilern ausweichen müsst, wenn ihr das Spiel frisch spielen wollt. Völlig verdammt dumm musst du das tun.

Das ist überhaupt nicht so, wie irgendjemand von uns bei SMS wollte, dass die Dinge laufen. "

Die Anzahl der Kopien, die verteilt wurden, ist unbekannt, aber Details und Zwischensequenzen sind bereits aufgetaucht, die das Ende des Spiels aushöhlen. Wir bitten euch dringend, alle Worte, die sich auf God of War beziehen, in den sozialen Medien stumm zu schalten und nicht nach Informationen zu suchen, die die Überraschung ruinieren könnten, eines der besten Spiele dieses Jahres zu genießen, wie wir in unserer Vorschau gesagt haben.