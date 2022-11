God of War: Ragnarök ist "das am schnellsten verkaufte First-Party-Launch-Spiel in der Geschichte der PlayStation"

HQ

Es scheint, als ob das Erstellen großartiger Spiele ein großartiges Geschäftsmodell ist. Wir haben bereits vermutet, dass God of War: Ragnarök ein großer Erfolg werden würde, wenn man bedenkt, wie gut es ist, aber wir sind immer noch angenehm überrascht, wie gut es funktioniert hat.

Wie Sony auf Twitter enthüllte, ist God of War: Ragnarök jetzt "das am schnellsten verkaufte First-Party-Launch-Spiel in der PlayStation-Geschichte" mit 5,1 Millionen verkauften Exemplaren. Wie Sie an unserem Bericht erkennen können, denken wir, dass dies sehr verdient ist, und wir vermuten, dass es in den kommenden Wochen und Monaten noch einige weitere Meilensteine zu feiern geben wird.