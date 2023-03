God of War: Ragnarök ist das am häufigsten nominierte Spiel aller Zeiten bei den BAFTAs

HQ

BAFTA hat kürzlich die Nominierten für die BAFTA Game Awards-Zeremonie 2023 bekannt gegeben. An der Spitze steht God of War: Ragnarök mit satten 14 Nominierungen, darunter Best Game, Narrative, Game Design und Artistic Achievement.

Elden Ring, das Spiel, das neben God of War: Ragnarök auch viele prestigeträchtige Nominierungen erhalten hat, ist für sieben Auszeichnungen nominiert. Etwas überraschend ist der Indie-Hit Stray bei den diesjährigen BAFTAs in acht Kategorien nominiert.

Wer bei den diesjährigen BAFTA Awards mitreden will, kann das allerdings nur in einer Kategorie. Die Abstimmung für den EE Game of the Year Award, dessen Shortlist aus God of War: Ragnarök, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Immortality, Marvel Snap und Stray besteht, ist ab sofort möglich.

Die BAFTA Game Awards finden am Donnerstag, den 30. März statt und werden ab 18.50 Uhr BST auf dem offiziellen BAFTA-Kanal Twitch live übertragen.

Werden Sie sich auf die BAFTAs einstellen? Die vollständige Liste der Kategorien und Nominierten finden Sie hier.