God of War: Ragnarök erscheint erst 2022

Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment, erwähnte die Fortsetzung vom PS4-Spiel God of War nicht explizit, als er im Februar im Interview mit GQ über all die Spiele sprach, die das Unternehmen 2021 veröffentlichen möchte. Ob das nun einen Grund hatte oder nicht, ist jetzt eigentlich auch egal, denn Hermen Hulst, der Leiter der weltweiten Playstation Studios, bestätigte soeben, dass das, was wir God of War: Ragnarök nennen, erst 2022 erscheinen soll.

Die zusätzliche Wartezeit soll "sicherstellen, dass Santa Monica Studio das erstaunliche God-of-War-Spiel liefern kann, das wir alle spielen wollen." Im gleichen Atemzug bestätigte Hulst die bereits vermutete PS4-Version des kommenden Actionspiels. Es handle sich beim nächsten God of War um einen Titel, bei dem es "Sinn" mache, beide Playstation-Generationen anzupeilen.