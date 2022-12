God of War: Ragnarok bestätigt neues Spiel Plus

HQ

God of War: Ragnarok wird New Game Plus bekommen, es wurde von Sony Santa Monica auf Twitter bestätigt. Es gibt noch nicht viele Details zu diesem Modus, aber es wurde ein Veröffentlichungsdatum von Frühjahr 2023 gegeben.

God of War: Ragnarok war einer der herausragenden Hits des Jahres 2022, und so macht es Sinn, dass Sony Santa Monica den Hype-Zug so weit wie möglich fährt und Updates an die Spieler verteilt, um sicherzustellen, dass sie auch nach Abschluss der Hauptgeschichte wiederkommen.

God of War von 2018 brachte kurz nach seiner Veröffentlichung auch New Game Plus, so dass es nicht allzu überraschend ist, dass die Fortsetzung auch das Feature enthalten würde. Trotzdem ist es immer noch gut zu sehen, dass Sony Santa Monica ihren neuesten Titel bis 2023 unterstützt, was bedeutet, dass es nach New Game Plus noch bedeutendere Updates geben könnte.