God of War Kratos Synchronsprecher stellt neuen Weltrekord auf

Der Synchronsprecher von Kratos in God of War und God of War: Ragnarok aus dem Jahr 2018 hat einen Weltrekord für die längste Dankesrede der Preisverleihung aufgestellt. Christopher Judge wurde für seine Leistung als Kratos weithin gelobt und erhielt eine Nominierung bei den The Game Awards 2018 und 2022 in der Kategorie Best Performance.

Im Jahr 2022 nahm er den Preis mit nach Hause, und es schien, dass die Jahre des Wartens ihn veranlasst hatten, eine Dankesrede für seinen eventuellen Sieg zu halten, da der Schauspieler knapp 8 Minuten lang sprach.

Damit wurde der bisherige Rekord, der bei 5 Minuten und 30 Sekunden lag und von Greer Garson gehalten wurde, weggesprengt. Sollte Judges Rede von Guinness World Records anerkannt werden, könnte er eine weitere Auszeichnung sowie die Best Performance-Trophäe von den Game Awards mit nach Hause nehmen.