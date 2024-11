HQ

Ich habe das Original Goat Simulator vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal im Angebot gekauft. Ich hatte davon gehört, dass es sich ursprünglich nur um ein Prototyp-Spiel handelte, und ich war angenehm überrascht, wie viel Spaß das Spiel tatsächlich gemacht hat. Ich erinnere mich, dass ich schnell von der Möglichkeit, kooperativ zusammen zu spielen, neben dem Humor und der Unberechenbarkeit, angezogen wurde, und nachdem ich sowohl das Original als auch Goat Simulator 3 genossen hatte, war ich aufgeregt, Goat Simulator Remastered auszuprobieren. Auf der anderen Seite habe ich sofort darüber nachgedacht, wie interessant eine Wiederholung dieses Spiels sein würde, wenn man bedenkt, dass es keine Handlung und Struktur gibt, die die Serie charakterisiert. Und gibt es überhaupt einen Bedarf für dieses Remaster, wenn es auch Goat Simulator 3 gibt?

Zu meiner ersten Frage: Goat Simulator Remastered scheint eine Kopie von Goat Simulator zu sein, wurde aber in der Goat Simulator 3 -Engine neu erstellt. Du spielst als Ziege in einer Sandbox-Umgebung, kannst dich frei bewegen und so viel Chaos wie möglich verursachen. Egal, ob du Fußgängern einen Kopfstoß versetzt, zufällige Gegenstände trittst oder Dinge leckst, nur um zu sehen, was passiert, das Gameplay ist absichtlich zufällig und ergebnisoffen. Es gibt keine wirklichen Ziele, abgesehen davon, Chaos zu stiften, was unterhaltsam sein kann, wenn man die richtige Einstellung hat. Visuell wurde das Spiel aktualisiert, um den Standards von Goat Simulator 3 zu entsprechen, und obwohl die verbesserte Grafik nett ist, glaube ich nicht, dass sie viel dazu beiträgt, das Spielerlebnis zu verbessern.

Das Remaster enthält mehrere Welten, und ich war neugierig, sie zu erkunden, vor allem die Erweiterungen, die ich im Originalspiel verpasst hatte. Es gibt zum Beispiel einen mittelalterlichen RPG-ähnlichen Bereich, eine Raumstation mit Raumschiffen und einen Zombie-Überlebensbereich mit einer ziemlich großen Stadt, die es zu erkunden gilt. Der Humor und die Absurdität sind immer noch da, und ich habe es genossen, neue Witze und Macken in den DLC-Bereichen zu entdecken. Als ich mir jedoch die beiden ursprünglichen Karten noch einmal ansah, verlor ich schnell das Interesse, da ich das meiste, was sie zu bieten hatten, bereits erlebt hatte, während sie ohne frische Inhalte oder Updates meine Aufmerksamkeit nicht lange fesselten.

Wie in den anderen Goat Simulator -Spielen ist für mich eines der Highlights von Goat Simulator Remastered der Couch-Koop-Modus. Die Möglichkeit, mit bis zu vier Personen zu spielen, macht das Spiel viel unterhaltsamer, da das chaotische Gameplay noch lustiger wird, wenn es mit Freunden geteilt wird. Wir haben viel über die Anspielungen auf andere Spiele und lächerliche Situationen im Allgemeinen gelacht, und dieser Multiplayer-Aspekt bringt wirklich das Beste aus dem Spiel heraus. Ich finde das Spiel auch ansprechend, wenn man mit Kindern zusammen spielen möchte. Die einfache Mechanik und das Fehlen eines Gameplays mit hohen Einsätzen machen es für jüngere Spieler zugänglich und einfach, es zu genießen. Meiner Meinung nach glänzt das Spiel einfach in einer Gruppenumgebung, und der zufällige Spaß fühlt sich länger frisch an.

Leider sind die vielen Bugs, die Teil des ursprünglichen Goat Simulator waren, auch im Remaster noch vorhanden. Ich hatte mich auf ein nahtloseres Erlebnis als das Original gefreut, aber je mehr ich spielte, desto frustrierter wurde ich. Meine Ziege blieb oft an zufälligen Stellen und vor allem in Schutt stecken. Einmal wurden mein Freund und ich beide in einer treibenden Holzpalette im Weltraumbereich gefangen, was frustrierend ist, obwohl es immer die Möglichkeit gibt, einfach zu respawnen. Mir ist auch aufgefallen, dass Objekte im Spiel, wie Essensstände oder Zäune im Zombie-Modus, oft chaotisch zusammenbrechen, so dass man sich verheddert. Ich denke, wenn man ein Remaster macht, sollte man zumindest versuchen, solche Fehler auszubügeln, da sie das grundlegende Gameplay behindern.

Als ich das Original Goat Simulator spielte, waren seine Ecken und Kanten verzeihlich. Zu wissen, dass es als kleines Projekt für einen Entwicklerwettbewerb begonnen hatte, machte seine Eigenheiten eher charmant als frustrierend. Aber jetzt, mit Goat Simulator Remastered, habe ich das Gefühl, dass dieser Charme nicht mehr so gut hält. Ohne eine Handlung oder nennenswerte Updates fühlt sich die Zufälligkeit repetitiver an, und ich habe mich schneller gelangweilt, als ich erwartet hatte. Je mehr ich spielte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich lieber Goat Simulator 3 noch einmal spielen würde. In diesem Spiel haben der Spaß und das Chaos zumindest eine gewisse Struktur, und die Witze fühlen sich an, als hätten sie mehr Tiefe.

Abschließend denke ich, dass Goat Simulator Remastered für Neueinsteiger immer noch eine unterhaltsame Einführung in die Serie sein kann. Es ist eine solide Wahl für den Couch-Koop-Modus, wo das lächerliche Gameplay und das Chaos eine Menge Lacher garantieren. Wenn du auf der Suche nach einem lässigen Partyspiel bist, das du mit Freunden oder Kindern genießen kannst, ist es in diesen Szenarien leicht zu empfehlen. Für wiederkehrende Spieler oder wenn Sie nach etwas suchen, das Sie alleine spielen können, glaube ich jedoch nicht, dass es hier genug gibt, um das Remaster kaufenswert zu machen. Das Fehlen einer Handlung und eines fehlerhaften Gameplays bedeutet, dass Sie Ihr Geld besser woanders ausgeben sollten, sogar für Goat Simulator 3, was ein sinnvollerer Kauf zu sein scheint, da es den gleichen Spaß bietet, aber in einem viel vollständigeren Paket.