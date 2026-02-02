Glitzer und Glamour stehlen das Rampenlicht im neuesten Einblick in The Devil Wears Prada 2

Bald wird es Zeit für Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci und weitere sein, sich für die lang erwartete The Devil Wears Prada Fortsetzung wiederzuvereinen. Der modische Film wird bereits am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen, und da dieses Datum immer näher rückt, wurde ein weiterer Trailer zum treffend benannten The Devil Wears Prada 2 veröffentlicht, in dem die Besetzung wieder zusammenkommt und Streep (wie üblich) in ihrer kompromisslosen Rolle als Mode- und Medienikone Miranda Priestly hervorsticht.

Was dieser Film den verwöhnenden Kinobesuchern bieten wird, so fügt die Zusammenfassung einige zusätzliche Informationen hinzu, darunter die folgenden Details:

"Fast 20 Jahre nach ihrem ikonischen Auftritt als Miranda, Andy, Emily und Nigel – kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci in die modischen Straßen von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazine zurück, in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Phänomens von 2006, das eine Generation prägte.

"Der Film vereint die ursprüngliche Hauptbesetzung mit Regisseur David Frankel und Autorin Aline Brosh McKenna und führt eine völlig neue Laufsteg-Reihe von Figuren ein, darunter Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak und Conrad Ricamora. Tracie Thoms und Tibor Feldman nehmen ebenfalls ihre Rollen als "Lily" und "Irv" aus dem ersten Film wieder auf.

Darüber hinaus können Sie sich unten den Trailer zu The Devil Wears Prada 2 ansehen, um einen weiteren Vorgeschmack auf den trendvollsten Film des Jahres 2026 zu bekommen.