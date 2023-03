Glitch Busters: Stuck on You kommt im Mai

Skybound Games und Toylogic haben angekündigt, wann der Einzelspieler- und Koop-Shooter Glitch Busters: Stuck on You auf PC und Konsolen erscheinen wird. Der farbenfrohe Shooter, der auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 debütieren soll, wird am 23. Mai erscheinen, und was die Spieler mit der Überwindung beauftragen wird, ist die Zusammenfassung für das Spiel wie folgt.

"In der fernen Zukunft wird die KI, die das Internet bevölkert, von mysteriösen Viren angegriffen - und es liegt an einem Trupp von Glitch Busters, sie davon abzuhalten, jede KI in der virtuellen Welt zu infizieren!"

Was das Spiel sonst noch bieten wird, wird uns gesagt, dass es Koop mit bis zu vier Spielern geben wird, aber auch alleine spielbar ist. Außerdem wird die Serie ihre früheren 2D-Visuals für einen 3D-Stil hinter sich lassen, eine Reihe von freischaltbaren Waffen und Fähigkeiten bieten und sich über eine Reihe einzigartiger Levels erstrecken, darunter die einer Metropole und eines Vulkans.

Seht euch unten den Gameplay-Trailer für den Titel an.