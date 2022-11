Glen Schofield verspricht, "keine Hauptgeschichte" für The Callisto Protocol DLC zu speichern

HQ

Wir sind nur noch eine Woche vom mit Spannung erwarteten Debüt von The Callisto Protocol entfernt, und der Titel von Striking Distance sorgt für viel Aufsehen, besonders nach der Veröffentlichung des atemberaubenden Launch-Trailers, den ihr unten sehen könnt.

HQ

Einige waren jedoch besorgt, nachdem sie die Steam-Notizen für die Deluxe Edition des Spiels gelesen hatten, die den Inhalt eines zukünftigen Season Pass für das Spiel detailliert beschreiben, die wie folgt lauten:



Outer Way Skin Collection : Trage die Rüstung des Outer Way, eines Untergrundaufstands, der gegen die UJC antritt, während du darum kämpfst, die Schrecken von Callisto zu überleben.

: Trage die Rüstung des Outer Way, eines Untergrundaufstands, der gegen die UJC antritt, während du darum kämpfst, die Schrecken von Callisto zu überleben.

Contagion Bundle : Entdecke das ultimative Survival-Horror-Erlebnis mit einem neuen Modus, Contagion. Mit reduzierter Munition und Gesundheitsverlusten, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath gibt es keine zweite Chance, dem Black Iron Prison oder den Schrecken, die unter der Oberfläche von Callisto lauern, zu entkommen. Das Contagion Bundle enthält außerdem dreizehn neue Jakob-Todesanimationen und die Wachtturm-Skin-Sammlung.

: Entdecke das ultimative Survival-Horror-Erlebnis mit einem neuen Modus, Contagion. Mit reduzierter Munition und Gesundheitsverlusten, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath gibt es keine zweite Chance, dem Black Iron Prison oder den Schrecken, die unter der Oberfläche von Callisto lauern, zu entkommen. Das Contagion Bundle enthält außerdem dreizehn neue Jakob-Todesanimationen und die Wachtturm-Skin-Sammlung.

Riot Bundle : Wage dich in ein bisher unentdecktes Gebiet des Black Iron Gefängnisses und kämpfe dich durch Wellen brutaler Feinde. Sammle Credits, um deine Waffen zu verbessern oder neue zu schmieden, und überlebe den Ansturm so lange wie möglich in Riot, einem brandneuen Modus. Das Riot Bundle enthält außerdem zwölf neue Feindtodesanimationen und die Ingenieur-Skin-Sammlung.

: Wage dich in ein bisher unentdecktes Gebiet des Black Iron Gefängnisses und kämpfe dich durch Wellen brutaler Feinde. Sammle Credits, um deine Waffen zu verbessern oder neue zu schmieden, und überlebe den Ansturm so lange wie möglich in Riot, einem brandneuen Modus. Das Riot Bundle enthält außerdem zwölf neue Feindtodesanimationen und die Ingenieur-Skin-Sammlung.

Story DLC: Tauche tiefer in die schrecklichen Geheimnisse des Callisto-Protokolls ein.



Es ist dieser letzte Punkt einer Story-Erweiterung, der Kritik auf Twitter und anderen sozialen Medien ausgelöst hat, da viele der Meinung waren, dass das Basisspiel zugunsten zusätzlicher bezahlter Inhalte unvollendet bleiben könnte, was der Direktor und Studio-CEO des Spiels, Glen Schofield, in einer Erklärung auf Twitter kategorisch bestritten hat.

"Wir haben noch nicht einmal mit der Arbeit an diesen Inhalten begonnen. Es sind alles neue Sachen, an denen wir im neuen Jahr arbeiten werden."

Es scheint, dass die Animationen des makabren Todes von Jacob Lee und der Schrecken, die durch das Gefängnis streifen, auch etwas sind, an dem sie sich angemeldet haben, um weiter zu arbeiten, wie Fans sie gebeten haben, so dass wir 2023 viel mehr von The Callisto Protocol erwarten können.