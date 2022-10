Glen Schofield findet heraus, wie er Karen Fukuhara (The Boys) für The Callisto Protocol unter Vertrag genommen hat.

HQ

Obwohl die offizielle Veröffentlichung von Striking Distances Weltraum-Horror-Titel The Callisto Protocol noch ein paar Wochen entfernt ist, hatten wir bereits die Gelegenheit, eine Testversion des Spiels zu spielen, und unsere Vorschau bestätigt bereits die Qualität und Liebe zum Detail, die in den Titel eingeflossen ist.

Und wir hatten bei Gamereactor auch die Gelegenheit, während eines Besuchs in den Striking Distance Studios Spanien ein weiteres Interview mit Glen Schofield, CEO des Studios und Direktor von The Callisto Protocol, zu führen, mit dem wir einige der Themen besprochen haben, die wir ab dem 2. Dezember sehen werden.

Eine der Fragen, auf die wir uns am meisten gefreut haben, war die Wahl von Karen Fukuhara für die Rolle von Dani Nakamura im Spiel. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in Suicide Squad und für ihre Rolle Kimiko in der Serie The Boys, hatte einen Überraschungsauftritt in einem der letzten Trailer, die veröffentlicht wurden, und war das bekannteste Gesicht in der Besetzung. Es war ihre Rolle in Eric Kripkes moralisch zweideutiger Superheldenserie, die sie dazu brachte, sie zu besetzen:

"Zu der Zeit kamen The Boys gerade raus - ich glaube, eine ganze Saison war bis dahin raus - und es gab eine Menge Fans davon. Ich denke, ihr Charakter kam gerade erst auf, ja, ja, er tauchte in einigen von ihnen auf, aber wir hatten sie auch in Suicide Squad gesehen, also dachten wir: "Ok, wir wollen eine aufstrebende Schauspielerin, die ziemlich hart aussieht und sich verhält, aber dennoch eine Herausforderung zu beurteilen sein kann". und sie war genau dieser Charakter und ich bin so froh, dass wir sie ausgewählt haben, weil ihre Chemie und ihre Nicht-Chemie auf dem Bildschirm der Geschichte wirklich hilft."

Das Callisto-Protokoll hat nun Gold und wartet geduldig auf seinen Start am 2. Dezember.

Freust du dich darauf, The Callisto Protocol zu spielen?