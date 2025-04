Ein erfolgreicher Kickstarter im letzten Jahr brachte ein neues Arcade-Spiel auf Neo Geo. Für diejenigen unter uns, die keine solche Konsole besitzen, wurde GladMort jetzt in eine frischere Konsole umgewandelt und wenn Sie auf der Suche nach einem Ghouls 'n Ghosts-ähnlichen Spiel sind, komplett mit hohem Schwierigkeitsgrad, Fortsetzungen und Credits, dann könnte GladMort sicherlich das Richtige für Sie sein. Bei mir hat es nur ein paar Stunden gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das gar nichts für mich ist.

In einem vergessenen Königreich herrscht Chaos und in der Rolle des Ritters GladMort musst du versuchen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Auf Side-Scrolling-Strecken steuerst du den Ritter, der nur zwei Schläge aushalten kann, bevor er ein Leben verliert, Hindernissen ausweicht, zwischen Plattformen springt und alle möglichen Feinde besiegt. Das Ganze sieht wirklich aus wie ein Arcade-Spiel aus einer vergangenen Zeit, und es fühlt sich fast falsch an, es auf einem großen modernen OLED-Fernseher zu erleben. Sie können sogar verschiedene Filter einschalten, damit es sich beispielsweise mehr wie ein Röhrenfernseher anfühlt, wenn Sie das möchten. Aber es ist vor allem das Spieldesign, das dir sagt, welche Ära sie nachbilden wollten; Ein Haufen Leben und das Wort Credits, die am unteren Bildschirmrand durch fünf Levels stehen, in denen dein Held nur zwei Treffer aushalten kann. Es ist eine echte Herausforderung, die auf diejenigen zugeschnitten ist, die genau das suchen. Vollständig geformt in einem Konzept, das danach strebt, den klassischen Arcade-Spielen so treu wie möglich zu bleiben.

Am Ende der Levels wartet ein Boss. Man muss seine Angriffsmuster lernen und dann losschlagen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Und ja, das ist es absolut. Wenn Sie das interessant finden, können Sie hier aufhören zu lesen, ein billiges Geld bezahlen und diese Erfahrung machen. Für mich ist es vor allem das sehr uninspirierte Leveldesign, das mir im Weg steht, mich selbst zu begeistern. Außerdem peppt es die Reise mit so vielen Feinden wie möglich auf dem Bildschirm auf, um einen hohen Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Zu deiner Verfügung steht eine Reihe verschiedener Waffen wie Äxte, Speere und andere mittelalterliche Favoriten - aber die Angriffe fühlen sich träge an und die Trefferbox des Spiels ist oft fragwürdig. Die Herausforderung wird frustrierender, als sie sich fair anfühlt, da es normalerweise einfacher ist, einfach nach vorne zu rennen und zu versuchen, über alle Bösewichte zu springen, um zum Boss zu gelangen, der am Ende der Strecke wartet.

Zum Glück gibt es auf dem Weg dorthin einige Checkpoints. So wird es zu einer Lektion darin, sich alles zu merken, ein Muster zu finden, wie sich Feinde bewegen und vorwärts bewegen. Aber die uninspirierten Wege machten es nicht sehr lustig. Es gibt ein paar Leitern, Sprünge oder Bereiche, die etwas schwerer zu erreichen sind, wo man eine neue Waffe finden kann. Aber ansonsten sind es einfach nur Levels, die das visuelle Design ein wenig aufpeppen und neue Arten von Gegnern auf dich werfen.

Dumpfe Werte ziehen die Bewertung erheblich nach unten.

Es sind die Pixel und das visuelle Design, die wahrscheinlich die Hauptattraktion sind, und ja, es ist absolut schön. Gleichzeitig sind wir mit dieser Art des Flirts mit Retro ziemlich verwöhnt worden, so dass es derzeit schwierig ist zu sagen, ob es sich einzigartig oder aufregend anfühlt. Die Klanglandschaft strebt auch nach diesem klassischen Gefühl, aber ich würde nicht sagen, dass die Melodien besonders einprägsam sind oder das Erlebnis verbessern. Für jeden, der diese Art von klassischer Spielhalle spielt, ist die Musik das einfache Mittel, das auch zu einer Stärke wird, und wenn Sie ein wenig einprägsamere Töne gehabt hätten, hätte es ein bisschen mehr Spaß gemacht.

In gewisser Weise fühlt es sich ein bisschen traurig an, gemein zu GladMort zu sein. Denn wenn es der Ehrgeiz ist, ein neues Spiel für das Neo Geo-Format zu entwickeln und es sich wie ein Flirt mit der Vergangenheit anzufühlen, dann wird zumindest dieser Teil mit Begeisterung gemacht. Wie ich bereits erwähnt habe, werden viele Menschen garantiert von dieser Prämisse angezogen und dann wissen Sie, was Sie bekommen. Ich selbst habe mich nach etwa einer Stunde des erneuten Versuchs gelangweilt, denn da es kein Sparen gibt, ist es eine Herausforderung, die man in einer Sitzung bewältigen muss. Ich neige dazu, das Gefühl zu haben, dass ich Spiele sehr danach beurteile, wie aufgeregt ich bin, den Titel zu starten und eine Spielsitzung zu haben, und das war hier leider fast völlig nicht der Fall.