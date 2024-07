Gladiator 2 Trailer lässt Pedro Pascal gegen Paul Mescal antreten

In letzter Zeit machten ein paar Gerüchte die Runde, die behaupteten, dass der Trailer von Gladiator 2 erscheinen und vor Deadpool & Wolverine gezeigt werden würde, als der Film Ende Juli in die Kinos kam. Das war knapp, aber nicht korrekt, da Paramount stattdessen herauskam und bestätigte, dass der Trailer stattdessen am 9. Juli debütieren würde.

Das bedeutet, dass der Trailer offiziell eingetroffen ist und wir darin mehr über Paul Mescals Lucius erfahren, den Sohn von Lucilla (Connie Nielsen), dem Sohn von Russell Crowes Maximus-Geliebter, der gegen überwältigende Widerstände kämpft und ums Überleben kämpft, darunter Pedro Pascals General Marcus Acacius, und das alles für Denzel Washingtons Sklavenhalter Macrinus.

Unnötig zu erwähnen, dass der Film einen actiongeladeneren Fokus zu haben scheint als der Originalfilm, in dem es häufig zu Schlachten im Kolosseum kommt, während Lucius versucht, das Römische Reich zu stürzen und zu verunsichern.

Gladiator 2 soll am 22. November 2024 in die Kinos kommen, und Sie können den Trailer unten sehen.