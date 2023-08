Gladiator 2 Stern in Hollywood-Trainingsprogrammen: "Sie lügen"

HQ

Wir alle wissen, wie es sich anhört, wenn Chris Hemsworth, Hugh Jackman, The Rock, Mark Wahlberg und alle anderen innerhalb weniger Monate von fitten zu Bodybuilding-Monstern werden. Huhn! Brokkoli! Das weiß natürlich auch der Hauptdarsteller im kommenden Gladiator 2 (Paul Mescal), der sicherlich für die Rolle trainiert hat, aber diese Filmstar-Diäten und Trainingsprogramme als das bezeichnet, was sie eigentlich sind: Lügen.

In einem Interview mit Esquire sagte Paul Mescal:

"Ich denke, es versteht sich von selbst, dass man, wenn man einen Gladiator spielt, fit und stark sein muss. Aber ich denke, ein Film wie Gladiator ist anders, weil es für mich kein Superheldenfilm ist, bei dem die Hälfte dieses Gigs meiner Meinung nach nur darin besteht, groß und stark zu werden. Das ist so, als ob Russell darin stark sein musste, weil es für seinen Charakter Sinn macht. Und ich denke, es gibt viel interessantere Fragen und Gespräche, die man über Filme wie diesen führen kann, als zu fragen: "Wie viele Kalorien hast du an einem Tag gegessen?" Wovon ich überzeugt bin, dass es immer... Wann immer du jemanden sagen hörst, dass er 7.000 Kalorien an einem Tag gegessen hat, Ich glaube, er lügt. Aber ja, es war wirklich interessant. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich liebe meinen Trainer. Es fängt an, süchtig zu machen. Große Fußstapfen, die es zu füllen gilt, ganz sicher."

