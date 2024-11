Gladiator 2 sieht einen starken Start an den Kinokassen auch ohne US-Veröffentlichung

HQ

Obwohl Gladiator 2 am vergangenen Freitag in einer Vielzahl von Ländern veröffentlicht wurde, hat es noch nicht sein US-Debüt gegeben. Das kommt später in dieser Woche, am 22. November, wo wir am folgenden Wochenende wahrscheinlich einen großen Kassenschlager sehen werden.

Das soll nicht heißen, dass der Film nicht schon gut gelaufen ist. Auf den internationalen Märkten hat der Film bisher 87 Millionen US-Dollar eingespielt. Natürlich ist das nur ein Bruchteil dessen, was nötig ist, um Ridley Scotts Budget von 210 Millionen Dollar wieder hereinzuholen, aber wir können uns vorstellen, dass in Amerika immer noch eine riesige Menge an Geld an den Kinokassen wartet.

Der andere große Film des Wochenendes, Red One, hatte ebenfalls Schwierigkeiten, selbst mit einer Veröffentlichung sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem internationalen Markt. Insgesamt spielte er über 84 Millionen Dollar ein, und wenn man ihn mit einem Budget von 250 Millionen Dollar vergleicht, werden viel mehr Leute brauchen, die Tickets kaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Vielleicht werden im Dezember mehr Leute einen Weihnachtsfilm sehen wollen, aber das wirft nur die Frage auf, warum er im November veröffentlicht wird?