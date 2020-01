Gio Corsi wird Chief Product Officer von Illfonic

Letztes Jahr haben wir herausgefunden, dass Gio Corsi, der ehemalige Chef der globalen Zweitanbieter-Spiele bei Playstation, seine Rolle bei Sony verlässt, um neue Herausforderungen zu suchen. Mittlerweile wissen wir, was er als Nächstes macht, da der amerikanische Entwickler Illfonic (Friday the 13th: The Game) Corsi als Chief Product Officer angeworben hat. Der Manager wird dort an "aktuellen und zukünftigen Titeln" mitarbeiten, in naher Zukunft ist das Predator: Hunting Grounds. Das asymmetrische Multiplayer-Erlebniss soll dieses Jahr erscheinen. Corsi gilt als größter Verfechter der PS Vita, da er Entwicklern jahrelang dabei half, Spiele für die Plattform zu veröffentlichen.