Gibbous ist ein witziges Lovecraft-Abenteuer mit einer klugen Katze

Entwickler Stuck In Attic hat einen neuen Trailer für Gibbous - A Cthulhu Adventure veröffentlicht, ein charmantes Cartoon-Abenteuer, das eine Lovecraft-Geschichte erzählt. Im Point&Click-Adventure folgen Spieler den Fußstapfen des Bibliothekaren Buzz Kerwan, der versehentlich das verbotene Buch Necronomicon öffnet und unter anderem dafür sorgt, dass seine Katze plötzlich sprechen kann. Im Spiel sind 60 handgezeichnete Hintergründe und 70 vollständig synchronisierte Charaktere enthalten, auch die Stimme von Geralt dem Hexer aus The Witcher ist dabei. Gibbous - A Cthulhu-Abenteuer erscheint am 7. August auf dem PC.

You watching Werbung