Ich habe das letzte Spiel von Broken Rules (Old Man's Journey) geliebt, denn es war ein atmosphärisches und sehr ergreifendes Indie-Projekt, das sich am Rand des Adventure-Genres bewegt und eine Geschichte über Leben, Tod, Trauer und Liebe erzählt hat. Jetzt ist das kleine Team mit einem neuen iPhone-Abenteuer namens Gibbon: Beyond the Trees zurückgekehrt. In diesem Titel schlüpfen wir in die Rolle eines pinken Gibbon-Primaten, die vom Aussterben bedroht sind. Laut dem World Wildlife Fund gibt es nur noch etwa 30 freilebende Exemplare dieser Tierart und die meisten leben auf der Halbinsel Hainan. Mit diesem Spiel will Broken Rules also darauf aufmerksam machen, dass wir kurz davor sind, eine weitere Spezies für immer zu verlieren.

Gibbon: Beyond the Trees beginnt oben in den Bäumen eines der schönsten Wälder, die ich seit Jahren gesehen habe. In einer kurzen Einführung lernen wir die Gibbon-Mutter, ihr Neugeborenes und ihre ältere Tochter kennen, deren Rolle wir übernehmen werden. Die Spielmechaniken sind simpel, aber es braucht viel Übung, um sie zu meistern. Wenn ich beide Daumen auf den Bildschirm drücke, fängt mein Affe an zu laufen. Wenn ich beide Daumen anhebe, springt sie und wenn ich mit meinem rechten Daumen unten auf den Bildschirm tippe, während sie in der Luft ist, dann greift sie nach einem nahen Ast und schwingt daran, bis ich den Bildschirm wieder loslasse. Ihr müsst den richtigen Zeitpunkt finden, sonst verliert euer Affe den Halt oder stürzt ab, doch wenn ihr zu lange drückt, habt ihr nicht genügend Schwung, um den nächsten Ast zu erreichen.

Der Rhythmus und das richtige Timing stehen hier im Mittelpunkt und ich habe bestimmt eine halb Stunde gebraucht, um mich mit der Schwungmechanik vertraut zu machen, die an Spider-Man und Bionic Commando erinnert. Die erste halbe Stunde schwinge ich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch den dichten Regenwald, während die zweite halbe Stunde von Umweltzerstörung und Feuer geprägt ist. Im Hintergrund sehen wir Baustellen, brennende Bäume und mein Affe verbrennt, wenn er den Boden berührt. Das Tempo nimmt nicht zu, dafür aber die Intensität - und das alles ganz ohne Text oder Zwischensequenzen. Gibbon: Beyond the Trees geht ans Herz und das sehr schnell. Genau wie beim großartigen Old Man's Journey gelingt es Broken Rules, die Geschichte durch Gameplay und Umgebungen zu vermitteln, die einem das Herz brechen.

Broken Rules gelingt es erneut, eine wichtige Botschaft in einer wunderschönen Spielumgebung zu verpacken.

Nach Szenen mit Feuer und Bulldozern, die den Regenwald abholzen, kommen wir in bewohnte Gebiete, in denen die Bäume schon zu Holz verarbeitet wurden. Unser Affe kann sich dort nicht an Ästen festhalten, weil es keine mehr gibt. Um nicht von Wilderern erschossen zu werden, greifen wir deshalb nach Stromkabeln. Wenn wir hier Geschwindigkeit oder an Höhe verlieren, erwischen uns die Jäger mit ihren Gewehren. Gibbon: Beyond the Trees ist nicht besonders lang, nur ungefähr eine Stunde, aber das ist in Ordnung. In dieser Zeit bin ich durch genügend großartige Umgebungen gereist, von denen jede eine Geschichte erzählt, die Eindruck hinterlassen konnte. Ich weiß jetzt Dinge über Gibbons, die ich vorher nicht wusste und ich habe die Gelegenheit genutzt, um mich weiter über diese Spezies zu informieren und wie ihr Fortbestand gesichert werden könnte. Broken Rules' neuestem iPhone-Spiel gelingt es, diese wichtige Botschaft zu verbreiten, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

