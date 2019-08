Ghostrunner versetzt euch in eine brutale Cyberpunk-Dystopie

All In! Games und One More Level haben die Gamescom in Köln mit der Enthüllung eines brandneuen Actionspiels namens Ghostrunner begleitet. Der Titel ist für PC, PS4 und Xbox One geplant und wird uns in eine dystopische Welt entführen, die von einer verheerenden Katastrophe beinahe ausgelöscht wurde. Ähnlich wie in den Cyberpunk-Städten, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, wurde die Gesellschaft anschließend von "Gewalt, Armut und Chaos" zerrissen, zumindest ist das laut der offiziellen Pressemitteilung die Prämisse.

Wir spielen in Ghostrunner einen Cyber-Krieger, kämpfen im Cyberspace und in der realen Welt und nutzen Informationen, die Umgebungen und Implantate zu unserem Vorteil. One More Level verspricht außerdem, dass wir Auseinandersetzungen auch ganz meiden können, wenn wir unsere Fähigkeiten anderweitig einsetzen. Das Game ist noch bis Samstag auf der Gamescom spielbar, unten gibt es den ersten Trailer.