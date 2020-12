Ghostrunner: Switch-Spieler warten einen Monat länger auf Hardcore-Modus

You're watching Werben

Ghostrunner könnt ihr ab morgen auf PC, PS4 und Xbox One im sogenannten Hardcore-Modus spielen. Wie genau dieser das Spiel verändern wird, ist nicht ganz klar, aber ihr dürft euch wohl auf ein herausfordernderes Abenteuer mit mehr starken Feinden, sowie anspruchsvolleren Umgebungen gefasst machen. Nintendo-Switch-Spieler warten auf das kostenlose Update noch bis zum 14. Januar, weil One More Level damit nicht rechtzeitig fertiggeworden ist. Außerdem verkaufen die Entwickler ein eisiges Katana mit warmen Handschuhen als Winterpaket für 2 Euro, falls ihr das braucht.