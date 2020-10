Ghost of Tsushima: Sucker Punch detailliert New Game+ und Legends-Multiplayer

Sucker Punch wird schon am 16. Oktober die neue Spielversion 1.1 für Ghost of Tsushima veröffentlichen. Das große Titel-Update führt den Mehrspielermodus Legends, sowie die Option „Neues Spiel +" ein, was einige schöne Neuerungen mit sich bringt. Zu den sonstigen Verbesserungen gehört die Möglichkeit, Ausrüstungs-Loadouts zu speichern, um schnell zwischen verschiedenen Rüstungs-Sets hin und her wechseln zu können.

Nach Abschluss von Jins Abenteuer gibt es die Option, Ausrüstung und Fähigkeiten in einen neuen Playthrough zu übernehmen. In diesem zweiten Spieldurchgang stehen einige Neuerungen bereit, zum Beispiel gibt es nur im NG+ den mysteriösen Geistblumen-Händler in Ariake, der weitere Farben und mächtige Talismane verkauft. Außerdem werden Spieler mit einem düsteren Pferd (mitsamt "feuerroter Mähne") belohnt, wenn sie sich in einen zweiten Spieldurchlauf stürzen. Weitere Trophäen runden die Belohnungen ab.

Aus dem Playstation-Blog haben wir einige Informationen zum Online-Mehrspielermodus Ghost of Tsushima: Legends herausgefunden. Dieser enthält drei Herausforderungen: Story-Missionen, Wellenabwehr und einen Raubzug. Zwei Spieler dürfen sich in kooperativen Missionen mit der übernatürlichen Erzählung von Gyozen beschäftigen. Diesen neuen Charakter findet ihr im Hauptspiel, allerdings könnt ihr auch über das Hauptmenü, via Direkteinladung oder vom Titelmenü aus in die Online-Lobby wechseln.

In den Survival-Missionen müssen bis zu vier Spieler mehrere Gebiete gegen heranstürmende Gegner verteidigen. Sie dürfen sogenannte Segen aktivieren, um beispielsweise Unterstützung heraufbeschwören, während sie sich in der Zwischenzeit um andere Gefahren kümmern. Sony hat demonstriert, dass die Spieler verschiedene In-Game-Herausforderungen abschließen können, um ihre vier Charakterklassen zusätzlich anzupassen, die in einer Party ausgewählt werden können. Sony beschreibt diese Spielweisen folgendermaßen:



"Samurai wappnen sich vor allem für den direkten Nahkampf.

Jäger sind begnadete Bogenschützen.

Rōnin können andere Spieler wiederbeleben und einen Geisterhund beschwören.

Assassinen bündeln ihre gesamte Kraft in einzelne Angriffe und teleportieren sich über das Schlachtfeld."



Den Abschluss macht ein richtiger Raid, der aber noch ein paar Wochen länger auf sich warten lässt. Laut Sucker Punch ist das ein dreiteiliges Abenteuer, doch mehr verraten sie uns gerade nicht. Am 16. Oktober wird Ghost of Tsushima auf die Spielversion 1.1 aktualisiert und all diese Inhalte sind dann kostenlos für alle Spieler verfügbar.