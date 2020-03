Ghost of Tsushima schnetzelt im Juni auf PS4

Sony und Sucker Punch haben uns heute Abend wichtige und unerwartete Neuigkeiten bezüglich ihres kommenden Samurai-Spiels Ghost of Tsushima verraten. Es wurde nicht nur ein neuer Trailer präsentiert, der absolut atemberaubende Bilder, Story-Elemente und Samurais in Aktion zeigt, wir erhielten auch noch einen Veröffentlichungstermin. Macht euch bereit die rücksichtslosen, mongolischen Invasoren zu besiegen, um euer Volk und eure Heimat Tsushima in der Rolle von Jin Sakai zu beschützen, sobald das Spiel am 26. Juni dieses Jahres veröffentlicht wird. Schaut euch unbedingt den atemberaubend schönen Story-Trailer an.

You watching Werben