Ghost of Tsushima: Director's Cut PC-Version

Als Geschichtslehrer liebe ich Spiele, die uns in die Vergangenheit zurückversetzen. Kingdom Come: Deliverance und die Sherlock Holmes-Spiele sind hervorragende Beispiele für Titel, die den historischen Ton genau richtig treffen. Obwohl die Sherlock-Holmes-Serie auf die Werke von H.P. Lovecraft zurückgreift, fängt sie den Zeitgeist der frühen 1900er Jahre perfekt ein. Aus irgendeinem Grund habe ich mich jedoch nie zur japanischen Geschichte hingezogen gefühlt, geschweige denn zur Feudalzeit. Ghost of Tsushima: Director's Cut für PC hat das komplett geändert, als ich auf meinem Computer in es eintauchen konnte. Ghost of Tsushima: Director's Cut ist jetzt sowohl für PlayStation 5 als auch für PC verfügbar und wurde von Sucker Punch und Nixxes entwickelt.

Wir schreiben das Jahr 1274 und Khotun Khan ist auf der japanischen Insel Tsushima eingefallen. Jin Sakai, ein tapferer Samurai, scheitert daran, die Insel zu beschützen, und wird daraufhin als einsamer Krieger entfesselt, um Tsushima von den brutalen Mongolen zu befreien. Er hilft den Bewohnern der Insel und sammelt eine Reihe von Verbündeten, die ihn im ultimativen Kampf gegen den mächtigen Khotun Khan unterstützen. Diese klassische Prämisse des einsamen Helden, der in einer offenen Welt entfesselt wird, ist in diesem Genre bekannt, und Ghost of Tsushima: Director's Cut sticht hier nicht besonders hervor. Es fühlt sich alles ein bisschen früher an, besonders auf dem PC, wo nichts Neues hinzugefügt wurde. Leider wirken auch die verbündeten Charaktere ein wenig vorhersehbar. Lady Masako Adachi zum Beispiel wird von Rache an den Mördern ihrer Familie angetrieben - eine klassische Trope. Kenji ist der gierige Schurke mit einem Herzen aus Gold, der Jin oft in Schwierigkeiten bringt. Viele andere Charaktere fallen in bekannte Stereotypen, was die Geschichte weniger fesselnd macht. Während meines Spieldurchlaufs habe ich mir die Story-Missionen für den Schluss aufgehoben, da mich die Erzählung nicht gepackt hat. Die Geschichte ist zwar nicht schlecht, aber ein bisschen flach. Das Spiel sollte jedoch für seine historische Genauigkeit und authentische Atmosphäre gelobt werden, was deutlich zeigt, dass Sucker Punch gründlich recherchiert hat.

Wenn wir die PlayStation 5-Version mit der PC-Version vergleichen, ist das Hauptspiel selbst identisch. Die Unterschiede liegen in den technischen Details. Grafisch ist Ghost of Tsushima: Director's Cut eine Augenweide auf dem PC. Mit Upscaling kann das Spiel auf älteren Computern gut laufen. Allerdings habe ich eine RTX 4090, also denke ich nicht darüber nach, aber auf meinem Steam Deck läuft das Spiel auf mittleren Einstellungen einwandfrei. Das bedeutet, dass das Spiel wahrscheinlich auf den meisten älteren Systemen funktionieren wird. Mit der neuesten Generation von RTX-Karten können Sie die Frame-Generierung auch für noch mehr Bilder pro Sekunde verwenden. Ich vermeide diese Funktion jedoch im Allgemeinen, da die KI die Grafiken nicht immer korrekt rendert. Es ist eine Option für diejenigen, die es wollen, aber eine halbmoderne Grafikkarte ist ausreichend, da das Spiel einwandfrei läuft. Überraschenderweise hat Ghost of Tsushima: Director's Cut kein Raytracing, eine seltsame Entscheidung. Trotzdem wissen wir, was wir von Nixxes erwarten können, und sie liefern es auch hier wieder.

Die visuelle Schönheit des Spiels ist beeindruckend. Eine Eröffnungssequenz, in der Jin durch ein Feld mit weißen Blumen reitet und seine Hand durch die Pflanzen gleitet, während der Soundtrack den Moment unterstützt, ist nichts weniger als magisch. Mit allen Einstellungen auf Maximum und 60 fps ist es eine der schönsten Erfahrungen in einem Spiel. Selbst auf dem Steam Deck schafft es das Spiel, diese Magie aufrechtzuerhalten. Ich bevorzuge eindeutig Stil gegenüber Technologie, und Ghost of Tsushima: Director's Cut liefert. Das Wegweisersystem, bei dem Wind, Vögel und Füchse Jin leiten, ist brillant und sollte andere Spieleentwickler inspirieren.

Ein weiterer Unterschied zwischen der PC- und der PlayStation 5-Version ist die Möglichkeit, Maus und Tastatur zu verwenden, was überraschend gut funktioniert. Quicktime-Sequenzen, die normalerweise eine Herausforderung für Tastatur und Maus darstellen, funktionieren einwandfrei. Die Verwendung der Maus zum Bogenschießen ist besonders befriedigend. Insgesamt ist die Steuerung gut, kann sich aber etwas unpräzise anfühlen, wie in The Witcher 3: Wild Hunt, wo Geralt manchmal schwer zu kontrollieren ist. Glücklicherweise können Sie Ihren PlayStation-Controller problemlos über Steam verwenden.

Das Kampfsystem ist die stärkste Karte von Ghost of Tsushima: Director's Cut. Egal, ob du dich in eine Basis schleichen oder stürmst, es ist immer unterhaltsam. Die Freiheit, auf viele verschiedene Arten anzugreifen, ist fantastisch und auf dem PC noch besser. Das Fähigkeitssystem des Spiels verleiht der Charakterentwicklung weitere Tiefe. Für diejenigen, die gerne schleichen, gibt es einen Skill-Baum mit verschiedenen Bomben und anderen tödlichen Spielzeugen. Wenn du es vorziehst, die armen japanischen Bauern direkter zu befreien, gibt es einen speziellen Zweig im oben genannten Fertigkeitsbaum, der viele coole Moves bietet, die du gegen deine Feinde einsetzen kannst. Darüber hinaus kannst du auch Waffen und Rüstungen aufrüsten, um die Vögel zum Singen zu bringen. Es ist super tief, aber auch überschaubar. Gut gemacht, Sucker Punch.

Ghost of Tsushima: Director's Cut ist eine großartige Umsetzung des PlayStation-Spiels und sollte wegen seiner magischen Atmosphäre und seines Kampfsystems erlebt werden. Obwohl die Geschichte und die Missionen schon einmal gesehen wurden, ist das Spiel voller innovativer Designentscheidungen, die ich sehr empfehlen kann.