Gerüchteküche: Entwicklung von Resident Evil 4 Remake mit Problemen

Capcom hat letzte Woche Frischfleisch in den Resident-Evil-Folterkeller geworfen, deshalb tut sich in der Gerüchteküche derzeit wieder eine ganze Menge. Angeblich soll zum Beispiel an einem großen Next-Gen-Patch für Resident Evil 7: Biohazard gearbeitet werden, verrät der bekannte Leaker Dusk Golem/Aesthetic Gamer. Die vermeintliche Quelle hat in der Vergangenheit sehr präzise Insider-Informationen zu Capcoms aktuellen Projekten treffen können und zum Beispiel den Mai-Termin zu Resi 8 voraussagen können. Seine Informationen bleiben dennoch nur Gerüchte, obwohl optimierte Editionen für PS5 und Xbox Series sicher sinnvoll wären.

Ein neuer Bericht von VGC fällt in eine ähnliche Riege. Die Journalisten haben Gespräche mit sachkundigen Quellen geführt, die ihnen versichern konnten, dass das offiziell nicht bestätigte Remake von Resident Evil 4 aktuell auf interne Probleme stöße. Angeblich soll das gesamte Projekt neu gestartet worden sein, nachdem die beschäftigten Teams in unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten.

Einige der Hauptentwickler vom Resident-Evil-Franchise seinen nun wieder mit dem Projekt beschäftigt, um ein klassischeres Remake zu produzieren. Ein Teil der Belegschaft wollte hingegen mutigere Änderungen vornehmen, wie wir sie zuletzt bei Resident Evil 3 (Remake) gesehen haben. Diese Neuverteilung von Entwicklerressourcen soll das gesamte Projekt zurückwerfen, schreiben die Kollegen mit Bezug auf ihre Quellen. Bestätigen können wir das alles momentan aber nicht, da Capcom die gesamte Aufmerksamkeit natürlich auf Resident Evil Village richten möchte.

Quelle: Wccftech.