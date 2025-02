Gerüchte über eine Valve-Steam-Konsole entlarvt

HQ

Steam ist nach wie vor der König der digitalen Schaufenster für PC-Spiele, und die Leute spekulieren oft darüber, was Valve erreichen könnte, wenn es in andere Bereiche des Gamings vordringt. Das Steam Deck bewies, dass es einen Markt für leistungsstärkere Handheld-Spielerlebnisse gibt, und jetzt deuten jüngste Spekulationen auf eine Valve-Konsole hin.

Ein Gerücht ging auf, dass Valve AMDs RDNA 4 verwenden würde, um einen eigenen Xbox- und PlayStation-Herausforderer zu entwickeln. Ein kürzlich veröffentlichter Bluesky-Post von Valve-Designer und -Entwickler Pierre-Loup Griffais (via Insider Gaming) entlarvt diese Gerüchte jedoch.

Als Antwort auf einen Beitrag, in dem behauptet wurde, Valve habe nicht die Absicht, eine Steam-Konsole zu entwickeln, sagte Griffais: "Danke... Wir haben Mesa Vulkan an jeder AMD-Architektur seit Vega vor der Veröffentlichung gearbeitet, dank der freundlichen Bereitstellung von Hardware, so dass es nichts Sinnvolles gibt, in das man hineinlesen könnte."

Da ist also der Traum von einer Steam-Konsole. Da Valve nach wie vor einer der erfolgreichsten Namen im PC-Gaming-Bereich ist, ist es schwer zu verstehen, warum es auf Konsolen umsteigen sollte, vor allem, wenn die bestehenden Plattformen so gut etabliert sind. Wir haben gesehen, wie neue Namen immer wieder versucht haben und gescheitert sind, und daher sieht Valve wahrscheinlich kein Risiko darin, eine Steam-Konsole zu entwickeln.