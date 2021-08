Gerüchte eines GTA-3-Remasters tauchen wieder auf

HQ

Als Take-Two ankündigte, dass Grand Theft Auto V im November dieses Jahres auf Playstation 5 und Xbox Series erscheinen werde, bestätigte das Unternehmen gleichzeitig, dass das bevorstehende 20-jährige Jubiläum von Grand Theft Auto III gefeiert werden soll. Viele vermuten verständlicherweise, dass sich dieser Teaser auf spezielle Inhalte für GTA Online bezieht, doch dahinter verbirgt sich laut Kotaku noch mehr als das.

Die Journalisten schreiben, dass Rockstar an Neuauflagen von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas für so ziemlich jede aktuelle Plattform arbeite. Der Plan sah ursprünglich wohl so aus, dass das Remaster von GTA III am 22. Oktober dieses Jahres veröffentlicht werden sollte, also am 20. Jahrestag des Originals. Die Pandemie und vielleicht auch Battlefield 2042 (das ebenfalls an diesem Datum gelistet ist) haben den Termin intern aber wohl etwas verzögert, weshalb Rockstar und Take-Two wohl auch noch nichts weiter gesagt haben. Lange müssen wir aber wahrscheinlich nicht mehr auf eine Ankündigung warten, meinen die Kollegen.

Bei aller Vorfreude, die solche Meldungen in der Regel auslösen, sollte man die eigene Erwartungshaltung ausloten. Es handelt sich bei diesen Spielen Berichten zufolge um Remaster und nicht um vollwertige Remakes, wie es beispielsweise Resident Evil 2 oder Final Fantasy VII: Remake sind. Technisch gesehen sprechen wir hier also von Produkten, die nur ein paar Schritte von simplen Ports entfernt sind. Selbst wenn sich die ganze Sache bewahrheiten sollte, solltet ihr nur ganz kleine visuelle Upgrades erwarten. An den Games selbst dürfte sich rein gar nichts getan haben.