Gerücht: Zelda bekommt ein Lego-Set mit dem Deku Tree

Lego und Nintendo sind in den letzten Jahren beste Freunde geworden, mit mehreren großartigen Kollaborationen, darunter interaktive Mario-Kits, eine NES-Konsole und eine riesige Bowser-Statue. Und jetzt scheinen sie wieder dabei zu sein und etwas Neues vorzubereiten.

Laut einem Leak im Forum Eurobricks (aus einer Marktstudie) bereiten Lego und Nintendo derzeit ein ziemlich raffiniertes Set vor, das die Deku Tree darstellt, die wir in The Legend of Zelda: Ocarina of Time und zuletzt in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Kit enthält angeblich beide Versionen, so dass Sie diejenige bekommen können, die Ihnen am besten gefällt, und es kommt auch mit zwei Versionen von Link; das Kind Link von Ocarina of Time und die blaue Tunika Link von Breath of the Wild (sowie Zelda von letzterem).

Ein Bildleck ist auch auf Instagram aufgetaucht, das Sie unten überprüfen können, um ein wirklich verschwommenes Bild davon zu erhalten, wie dieser Lego-Build aussieht. Wir wissen nicht, wann es veröffentlicht werden könnte, aber angesichts der Tatsache, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Mai kommt, scheint es nicht unmöglich, dass Lego und Nintendo etwas Synergie wollen?

Danke, Nintendo alles.