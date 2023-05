Gerücht: YouTuber "leakt" eine Menge Assassin's Creed Mirage Details

HQ

Der französische YouTuber und Content Creator j0nathan hat ein neues langes Video gedreht, in dem angeblich viele Details über Assassin's Creed Mirage enthüllt werden.

Das Video von j0nathan ist auf Französisch, also für diejenigen, die es vielleicht nicht verstehen, haben wir das Wesentliche von dem, was er besprochen hat, erfasst. Kurz gesagt, j0nathan behauptet, dass diese Details aus einer geschützten Quelle stammen, aber dass Assassin's Creed Mirage eine ähnliche Kartengröße haben wird wie die von AC Unitys Paris oder AC Syndicate's London, und dass die Spieler in der Geschichte eine Reihe von Zielen in Bagdad ausschalten müssen.

Das Töten dieser Ziele und das Abschließen der Geschichte sollte laut j0nathan etwa 15 Stunden dauern. Laut dem YouTuber gibt es auch neue Gameplay-Features in Assassin's Creed Mirage, darunter brandneue Bewegungs- und Parkour-Mechaniken, sehr wenige Anspielungen auf die Gegenwart und eine Rückkehr von Fraktionen, die Spieler für verschiedene Zwecke anheuern können.

Natürlich ist diese Information mit Vorsicht zu genießen, aber sollte sich dies als wahr erweisen, lässt es Assassin's Creed Mirage wie eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie aussehen.