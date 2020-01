Gerücht: Wird Yakuza: Like a Dragon auf Englisch synchronisiert?

JRPGs sind ein tolles Genre, allerdings wirken sie auf das Mainstream-Publikum nur selten ansprechend. Einer der vielen Gründe dafür lässt sich in der Vertonung finden, denn nicht alle Games werden für westliche Spieler lokalisiert. Die Yakuza-Reihe zum Beispiel spielt in den meisten Fällen ausschließlich japanische Stimmen ab, was den bestehenden Fans zwar gefällt, neue Spieler aber nicht unbedingt anzieht. Mit Judgment bewies Ryu ga Gotoku im vergangenen Jahr, dass es auch anders geht, deshalb sind nun Gerüchte aufgekommen, laut denen diese Lokalisierungsstrategie möglicherweise auf das kommende, siebte Yakuza-Kapitel ausgeweitet wird.

Das Synchronstudio PCB Productions halfen Sega in der Vergangenheit bei der Vertonung von japanischen Spielen, die im europäischen Raum erschienen sind. Auf ihrer Webseite listete das Unternehmen wohl zumindest kurz auch Yakuza: Like a Dragon unter den Projekten auf, die sie betreut haben. Der Eintrag wurde allerdings wieder gelöscht, was angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung nicht ungewöhnlich ist. Ob wir das Spiel auch mit englischen Synchronsprechern erleben werden, bleibt also vorerst ein Mysterium. Das nächste Yakuza wird nächste Woche in Japan veröffentlicht, während wir in Europa noch bis zum Herbst warten müssen.

Quelle: ResetEra