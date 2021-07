Gerücht: Tencent angeblich an Übernahme von Crytek interessiert

Recherchen der Bild-Zeitung zufolge sei der chinesische Technologiegigant Tencent an einer Akquise des Unternehmens Crytek interessiert. Eine Insider-Quelle habe dem Springer-Verlag mitgeteilt, dass eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe für den Studiokauf bereitgestellt werde. Keine der beiden Firmen schien die Angelegenheit mit der Redaktion diskutieren zu wollen, schreiben die Kollegen.

Die enge Verbindung zwischen dem chinesischen Unternehmen und der Kommunistischen Partei Chinas werden im Artikel zum Anlass genommen, um weitreichende politische Konsequenzen zu diskutieren, die sich hinter dem Deckmantel finanzieller Interessen möglicherweise verbergen sollen. Ganz konkret befürchtet die Bild-Zeitung, dass Tencent durch den Kauf von Crytek an Militärgeheimnisse gelangen könnte.

Eine wichtige Rolle in dieser Vermutung spielt die Cryengine, die das deutsche Studio entwickelt und vertreibt. Die Software helfe militärischen Organisationen auf der ganzen Welt bei der Schulung eigener Truppen und indem die deutsche Firma in den Besitz Chinas übergehe, soll das kommunistische Land anscheinend auch diese Vorgänge in die Finger bekommen - so die Bild. Dieser Bericht habe bereits jemanden von der CDU in "Alarmbereitschaft" versetzt, heißt es weiter.