Gerücht: Tales From The Borderlands 2 in Entwicklung

Telltale Games ist heutzutage nicht mehr das, was es früher einmal war. Neue Investoren haben die verbleibenden Markenrechte des insolventen Studios aufgekauft und eine neue Fassade geschaffen, um das restliche Portfolio von Dritten weiterentwickeln zu lassen. Momentan arbeitet das Studio an einer Fortsetzung zu The Wolf Among Us, eines der besten Arbeiten des frühen Telltales. Nun ist ein Gerücht aufgetaucht, das die Arbeiten an einem weiteren, sehr beliebten Projekt des jungen Telltaes attestieren will - Tales from the Borderlands.

Quelle ist der Reddit-User Hereitismydude, der schon vor allen anderen wusste, dass The Wolf Among Us 2 unterwegs war. Wenn wir ihm glauben können, wird The Wolf Among Us 2 nächstes Jahr erscheinen, während Tales from The Borderlands 2 für 2022 ansteht. Die Episodengeschichte im Borderlands-Universum war eines der meistverkauften Spiele von Telltale. Angesichts der Beliebtheit der Reihe ist es deshalb wahrscheinlich vernünftig zu erwarten, dass mehr von diesem Produkt kommen würde, oder was denkt ihr?