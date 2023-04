Gerücht: Starfield bekommt keine Special Edition Xbox Series X/S

HQ

Wir berichteten letzte Woche, dass ein neues Leck einen Starfield-Xbox-Controller in limitierter Auflage zeigte, und obwohl wir keine offizielle Bestätigung dafür haben, dass das Zubehör echt ist, behauptet die neueste Episode des XboxEra-Podcasts , dass dies der Fall ist und dass wir keine Starfield-Konsole bekommen werden.

Dies fühlt sich an, als wäre es eine massiv verpasste Gelegenheit von Xbox, da Starfield wohl das größte Exklusivprodukt des Unternehmens im Jahr 2023 ist. Wie der Hype um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom OLED zeigt, gibt es eine Nachfrage nach Konsolen, die sich auf erwartete Spiele konzentrieren.

Wir müssen sehen, ob dieses Gerücht wahr ist, aber wenn wir keine Starfield-Konsole bekommen, werden wir wahrscheinlich zumindest den Controller in limitierter Auflage als Trostpreis haben.