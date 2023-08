Gerücht: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl soll im Dezember erscheinen

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl könnte am 1. Dezember 2023 erscheinen. Dies geht aus einem neuen Eintrag im Plaion/Koch Media Store hervor, der den Starttermin für den kommenden Survival-Shooter zeigt.

Es besteht die Möglichkeit, dass dies nur ein Platzhalterdatum ist, während GSC Game World weiterhin an S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arbeitet, aber normalerweise, wenn ein Spiel einfach irgendwann in einem bestimmten Jahr veröffentlicht werden soll, ist das prognostizierte Startdatum der 31. Dezember, nicht der 1. Dezember.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Twitter-Nutzer, der diese Auflistung entdeckt hat, erwähnte, dass die Store-Einträge in der Vergangenheit Daten durchgesickert sind, wie z. B. Darksiders 2 für Nintendo Switch.

Glaubst du, dass eine Veröffentlichung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl im Dezember wahrscheinlich ist? Wir hoffen, dass wir auf der diesjährigen Gamescom mehr über das Spiel erfahren werden.