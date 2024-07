Gerücht: Square Enix und Tencent entwickeln Final Fantasy XIV Mobile

HQ

Es begann so unglaublich katastrophal, dass das Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV nach zwei Jahren auf dem Markt tatsächlich vom Markt genommen und gründlich überarbeitet wurde, bevor es 2013 als Final Fantasy XIV: A Realm Reborn wiederbelebt wurde. Aber seitdem sind die Dinge immer stärker geworden, und Square Enix teilt regelmäßig neue Meilensteine, die das Spiel erreicht hat.

In diesem Frühjahr hatte das Xbox-Publikum endlich die Chance, diesen Blockbuster zu spielen, und jetzt berichtet Exputer, dass es bald an der Zeit sein wird, dass ein viel größeres Publikum mit freundlicher Genehmigung von Square Enix Online-Abenteuer erlebt. Im Jahr 2018 kündigte Square Enix eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Tencent an, die bisher zu nichts Greifbarem geführt hat, die beiden aber Berichten zufolge weiter an gemeinsamen Projekten gearbeitet haben.

Und eine davon soll jetzt eine mobile Version von Final Fantasy XIV sein, genannt Final Fantasy XIV Mobile. Wie ähnlich es dem regulären Final Fantasy XIV sein wird, ist natürlich unbekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass viel getan werden muss, damit es mit der Touch-Steuerung auf einem kleineren Bildschirm gut funktioniert.

Ob das Projekt tatsächlich realisiert wird, bleibt abzuwarten (die Zusammenarbeit von Square Enix und Tencent hatte laut Reuters bereits aufgegebene Projekte wie eine Smartphone-Version von Nier ), aber die mobilen Nutzer sind zahlreich und es könnte zweifellos zu einem wahnsinnigen Schub für die Welt von Final Fantasy XIV führen.