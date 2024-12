Gerücht: Sony erwägt nach all dem Filmfiasko den Verkauf der Spider-Man-Rechte an Marvel

HQ

War Kraven der Jäger der Tropfen, der Sony das Fass zum Überlaufen brachte? Nun, vielleicht. Denn nachdem der Film ein katastrophales Eröffnungswochenende mit knapp 10 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen (zum Zeitpunkt des Schreibens bei 30 Millionen US-Dollar) hatte und damit für Sony zu einem in der Menge vieler ähnlicher Donnerfiaskos wurde, wird nun gemunkelt, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, die Rechte für Spider-Man an Marvel zurückzuverkaufen.

Denn auch wenn die Venom-Trilogie für Sony ein Erfolg war, waren ihre anderen Projekte wie Madame Web, Morbius und jetzt Kraven the Hunter nicht erfolgreich. Ein Film, der (wenn es wirklich schlimm wird) einer der größten Flops des Genres seit vielen, vielen Jahren sein könnte.

Das ist alles mit Vorsicht zu genießen, zumal die Marke trotz all der Truthahnfilme ihren Wert behalten hat, viel (natürlich) dank des MCU und der Tom Holland Rolls.

Denkst du, Sony sollte die Rechte an Marvel zurückverkaufen?