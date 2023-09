Gerücht: Sony erwägt eine Art Metaverse

HQ

Das große FTC/Microsoft-Leck letzte Woche gab uns eine Menge Informationen über Microsofts Pläne für die Zukunft. Aber es gab auch einige Ausschnitte von anderen beteiligten Unternehmen, und wie auf Resetera bemerkt, enthält dies einen Kommentar zu PlayStation Home des Sony Interactive Entertainment-Präsidenten Jim Ryan.

PlayStation Home war eine virtuelle Welt im gleichen Stil wie Second Life, das 2008 als Beta gestartet wurde. Heute würden wir es wahrscheinlich stattdessen als Metaverse bezeichnen, aber es hat nie ein großes Publikum gefunden und wurde schließlich 2015 geschlossen. Im Gespräch mit FTC über Metaverse und PS VR2 sagte Ryan, dass PlayStation Home seiner Zeit voraus sei, "wahrscheinlich" um 10-15 Jahre, und fügte hinzu:

"Wir haben ein paar Projekte im Gange, die für uns sehr aufregend sind, wenn es darum geht, eine Art spielartiges Metaversum zu schaffen, das möglicherweise mit anderen Teilen von Sony zusammenarbeiten kann. Sonys Entertainment-Assets haben ein enormes Potenzial im Metaverse-Bereich."

Auch wenn der Metaverse-Hype in den letzten Jahren nachgelassen hat und Meta/Facebook (das am meisten in die Idee investiert hat) anscheinend die meisten seiner Bemühungen eingestellt hat, scheint es, als könnten wir immer noch etwas Metaverse-Liebe von Sony bekommen, wenn diese Pläne noch realisierbar sind. Ob es am Ende einen Relaunch von so etwas wie PlayStation Home mit VR bedeuten könnte, bleibt abzuwarten.

Freuen Sie sich auf ein Metaverse von Sony?

Danke, PlaystationLifestyle.