Gerücht: Sony bereitet sich auf weitere Übernahmen vor

Berichten zufolge prüft Sony weitere Akquisitionen, nachdem der Präsident des Unternehmens gesagt hat, dass es seinen Finanzarm ausgliedern könnte, um aggressiver mit Investitionen umzugehen und diese Fähigkeiten auszubauen.

Die Financial Times glaubt nicht unbedingt, dass sich dies sofort auf Spiele auswirken wird, da Sony im Moment nur einen Börsengang von Sony Financial in Betracht zieht, der hoffentlich Mittel für Investitionen in andere Unternehmen generieren würde.

Als Konglomerat könnte Sony in eine Vielzahl von Dingen investieren, aber es ist schwer, den Trend im Gaming zur Übernahme von Entwicklern und Publishern nicht zu bemerken. Wir sind uns sicher, dass es selbstverständlich ist, aber der Microsoft Activision Blizzard ist hier das große Beispiel. Sony hat in jüngster Zeit jedoch auch eine eigene große Akquisition getätigt und Bungie für 3,7 Milliarden US-Dollar gekauft.

Wenn Sony mehr Entwickler kaufen würde, was würde deiner Meinung nach am besten zum PlayStation-Kader passen?