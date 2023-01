Gerücht: Skull and Bones' neueste Playtests werden schlecht aufgenommen

HQ

Die jüngsten Tester von Skull and Bones sind Berichten zufolge nicht an dem Spiel interessiert, und viele haben Schwierigkeiten, in das Spiel investiert zu werden oder den Nutzen von Ubisofts zusätzlicher Arbeit zu sehen, die in das Spiel geflossen ist.

Dies ist laut Insider Gaming, und wenn es sich als wahr erweist, dann ist es ein weiteres schlechtes Zeichen für Skull and Bones. Ursprünglich im Jahr 2017 enthüllt, unterlag das Spiel ständigen Verzögerungen, um es aufzupolieren.

Es scheint jedoch, dass all diese Bemühungen umsonst sein könnten. Die öffentliche Stimmung hat sich sehr gegen Skull and Bones gewandt, und mit der jüngsten Verzögerung wäre es die größte Überraschung, wenn viele Leute mehr als nonchalant auf das Spiel reagieren würden.

Playtester haben Berichten zufolge auch gesagt, dass das Spiel mit spielbrechenden Bugs übersät ist und dass es an Land keinen Kampf gibt. Aber es scheint, dass die Entwicklung zu weit fortgeschritten ist, um zu diesem Zeitpunkt signifikante Änderungen vorzunehmen, und trotz der Bemühungen von Ubisoft wird Skull and Bones bei seiner Veröffentlichung wahrscheinlich enttäuschen.